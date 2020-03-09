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İZİKAD’LI kadınlar Ata’ya teşekkür etti

İZİKAD’LI kadınlar Ata’ya teşekkür etti
Giriş Tarihi: 9.3.2020

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri, Anıtkabir'e 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ziyarette bulundu. Bu yıl beşincisi gerçekleşen ziyarette üyeler, kadınlara Avrupa'nın birçok ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha teşekkürlerini sundular. İzmir'in önde gelen kadın derneği İZİ- KAD'ın Anıtkabir ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ve üyeler Atatürk'ün mozalesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

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