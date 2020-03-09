İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 9 Mart Pazartesi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. Duyuruya göre çoğu ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Buca'da 24 saati bulan su kesintisi bekleniyor. İşte 9 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Buca İlçesinin su dağıtım altyapısı üzerinde bulunan P-31 pompa istasyonunda zon ayrımı çalışması yapılacağından aşağıdaki bölgelerde;

09.03.2020 Pazartesi günü 09:00 ile 10.03.2020 Salı günü 09:00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Buca İlçesinin; İzkent, Murathan, Çağdaş, Cumhuriyet, Karanfil, Aydoğdu, Gaziler Mahallelerinde ve Adatepe Mahallesinin 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9 ve 28/10 Sokaklarında