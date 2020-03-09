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’e bahar geldi

İzmir’e bahar geldi
Giriş Tarihi: 9.3.2020

İzmir'in güzel havası, hafta sonu vatandaşları Kordon'da buluşturdu. Dün, ılık havayı fırsat bilen İzmirliler, bu durumu değerlendirmek için evlerinden çıkarak özellikle 1. Kordon'u tercih etti. Kimileri aileleriyle, kimileri sevgilileriyle, kimileri de arkadaşlarıyla buluşup çimlerde ve deniz kenarında oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Aylardır süren soğuk havaların geçmesini iple çeken İzmirliler, yiyecek ve içeceklerini de yanlarına alarak hem iş stresini hem de okul yorgunluğunu doyasıya atmış oldu. Bazıları ise oltalarını alıp güneşli havada balık tuttu.

Dün, güzel havayı gören İzmirliler soluğu Kordon'da aldı. Kimisi çimlere uzandı kimisi ise balık tuttu.

Ercan AKÜN

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