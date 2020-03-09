Kuaförlüğü bıraktı lastik ustası oldu

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde yaşayan oto lastik ustası Tuğçe Pehlivanoğlu (30), yaklaşık 10 yıldır mesleğini yapmayı, azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

İzmir Karşıyaka'da oto lastik ustası Tuğçe Pehlivanoğlu (30), 10 yıldır mesleğini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Ege'de bu işi yapan bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadın olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesinler, emin olsunlar, bunu ben yapabilir miyim diye düşünmesinler" dedi.

ROT BALANS AYARI DA VAR

Karşıyaka'da eşi Hakan Pehlivanoğlu (35) gibi oto lastik ustası olan Tuğçe, çok az sayıdaki kadın ustalardan biri olarak, sektörde azmi ve becerisiyle öne çıkıyor. Maharetiyle araçların rot balans ayarları ve lastik tamirini yapan, ayrıca oto elektrik sistemlerini kontrol ederek, akü değişimini gerçekleştiren Pehlivanoğlu, işiyle tercih edilen ustalardan biri olarak görülüyor. Kendisine başta şaşırsalar da işindeki başarıyı görenler sürekli müşterisi oluyor.

BÜYÜK BİR AŞKLA YAPIYORUM

Pehlivanoğlu, "10 yıldır lastik sektöründeyim. İşimi büyük bir aşkla yapıyorum. Eskiden kadın kuaförüydüm. Kalfalık ve ustalık belgelerim var. Uzun yıllar yaptım o işi. Sonra evlendim. Eşim bu sektördeydi. İzleyerek öğrendim. Bir gün baktım makine başındayım. İzmir'de ben tekim, Ege Bölgesi'nde ise 2 kadınız lastik işinde çalışan" dedi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesinler. Ben yapabilir miyim diye düşünmesinler. Ben bugün lastikçi Tuğçe ustaysam ve başarıyla işimi yürütüyorsam, her kadın istediği sektörde çalışabilir" diye konuştu.





İzmir Karşıyaka'da eşi gibi oto lastik ustası olan 30 yaşındaki Tuğçe Pehlivanoğlu, "Bu sektörde çalışan Ege'de 2 kadından biriyim. Kadın kuaförlüğünü bırakıp bu işi seçtim. Kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş yok" dedi

'ÖNYARGILI OLANLARIN FİKİRLERİ DEĞİŞİYOR'

Tuğçe'nin patronu Salih Mert Ünlü (26), "Tuğçe ustamızla 4 yıldır çalışıyoruz. Gelen tepkilerden, işinden ve titizliğinden çok memnunuz. Kadınların istediği zaman yapamayacağı iş olmadığına inanıyorum. Her kadının her sektörde çalışabileceğini biliyorum. Bazı müşteriler ilk defa kendisini görünce güven sorunu yaşıyor. Ancak işçiliğine hayran kalıyorlar. Sonrasında Tuğçe ustamızın daimi müşterisi olup tekrar tekrar geliyorlar" diye konuştu.