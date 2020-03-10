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Midilli'den geri itilen göçmenleri yine kurtardı

Midilli'den geri itilen göçmenleri yine sahil güvenlik kurtardı

10.03.2020, 18:27

'in Dikili ilçesinden Midilli'ye geçmek isteyen ve Yunanlılar tarafından geri itilen 35 , Türk ekiplerince kurtarıldı.

Dikili ilçesinde bulunan 35 yabancı uyruklu göçmen, Midilli Adası'na geçmek için lastik botla yola çıktı. Bu sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurları göçmenleri Türkiye karasularına geri gönderdi. Sürüklenmek üzere olan göçmenler bu sırada yardım çağrısı yaptı.

Göçmenlerin imdadına ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Bölgeye giden sahil güvenlik botundaki görevliler, 26 Afganistan ve 9 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Botun içerisinde bulunan 35 göçmenden 7'sinin erkek, 9'unun kadın, 19'unun ise çocuk olduğu belirtildi.

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