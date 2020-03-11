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Haberler > İzmir > Bitcoin Safiye’ye elektronik kelepçe

’ye elektronik kelepçe

Giriş Tarihi: 11.3.2020

Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşı dolandırarak İstanbul'da alem yaparken görüntüleri ortaya çıktıktan sonra yakalanan Safiye Gökçen Yüce, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra elektronik kelepçe kararıyla serbest bırakıldı. Aydın başta olmak üzere Türkiye genelinde bitcoin alma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırıp 375 milyon parayla ortadan kaybolan ve Yeni Asır'ın haberiyle gündeme oturan Safiye Gökçen Yüce, 4 ay önce Bursa'da yakalanmıştı.

4 AY ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Yüce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bitcoin Safiye ile yeni bir gelişme yaşandı. Aydın Cezaevi'nde 4 aydır tutuklu bulunan Safiye Gökçen Yüce'nin avukatı müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığı ve cezaevinde tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, başvurunun ardından elektronik kelepçe uygulanarak Bitcoin Safiye'nin tahliyesine karar verdi. Bitcoin Safiye, kararın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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