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Bostanlı’daki tuvaletlerden vatandaş yararlanamıyor

Bostanlı’daki tuvaletlerden vatandaş yararlanamıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi' kapsamında sahilin belirli noktalarına konulan tuvaletler arıza gerekçesiyle hizmet vermiyor. Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmete açılan tuvaletlerin aylardır arızalı olduğunu iddia eden vatandaşlar, "Kentin çeşitli noktalarına bu tuvaletler konulurken hijyenik, kullanışlı, güvenli ve engelli kullanımına uygun olduğuna dair reklamlar yapılıyordu. Gelin görün ki Bostanlı Sahili'ndeki tuvaletler aylardır çalışmıyor" dedi.


Vatandaşların talebi doğrultusunda yapılan tuvaletler aylardır hizmet vemiyor.

Bozuk para ödeme sistemi ile girilebilen tuvaletlerin bakımsız ve arızalı olduğunu iddia eden çevre sakinleri, "Yetkililer bu konuyla ilgilenmeli. Göstermelik değil, gerçek hizmet istiyoruz" diye konuştu.

Metin BURMALI

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