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Büyükşehir Meclisi’nde gerginliği

Büyükşehir Meclisi’nde Çiğli gerginliği
Giriş Tarihi: 11.3.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısının Çiğli'de bazı imar planlarının reddedilmesi üzerine gerginlik yaşandı. AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe ilçeler arasında ayrımcılık olduğunu savunarak, "Burada oy birliği ile ret gördük ve üzüldük. Bazı ilçelerde ret görmüyoruz ama bazı ilçelerde imarla ilgili maddedeler reddediliyor" dedi. Başkan Soyer ise, "İlçe belediye başkanımızla görüştük. İletişimsizlik var sanıyorum. Öyle bir husumet, reddetmek, keyfiyet olmaz" ifadelerini kullandı. İzmir Ticaret Odası'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmesi hakkında da Meclis'e bilgi veren Tunç Soyer, "Turizm bakanımız Çeşme Planlarıyla ilgili davet etti bilgilendirdi. Tabii ki kaygı duyduğumuz hususlar olduğunu da ilettik. Memnuniyeti de ilettik. Planlar henüz tamamlanmamış olduğu için bürokratlarımız ortak çalışacaklar. Sayın Bakanımızın bu iradesinin önemli olduğunu düşünüyorum ortak çalışacağımız için memnunum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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