“Demir bariyerleri sökenler bulunsun”

Bisiklet yolunun boş kalması için konulan bariyerler, kötü niyetli kişilerce yerinden sökülüyor. Vatandaşlar denetimlerinin artırılmasını istiyor.

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bisiklet yolunun işgal edilmemesi ve park yasağının önüne geçilmesi amacı ile belediye tarafından yol kenarlarına konulan demir bariyerler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüyor. Demirlerin söküldüğü alanların bazı taksiciler ya da araç sahipleri tarafından işgal edildiğini belirten vatandaşlar, "Belediyenin belli zaman aralıklarında buraları denetlemesi gerekiyor" dedi. Bisiklet yolunu da bu nedenle kullanamadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Görevliler gelmeden önce bariyerler düzgün bir şekilde duruyor, belediye görevlileri gidince bariyerleri tekrar söküp kaldırım kenarına koyuyorlar. Bu soruna bir çözüm bulunmalı" diye dert yandı.

Sökülen bariyerler rastgele sağa sola konulduktan sonra yeniden yerine takılıyor.

Metin BURMALI