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“Demir bariyerleri sökenler bulunsun”

“Demir bariyerleri sökenler bulunsun”
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Bisiklet yolunun boş kalması için konulan bariyerler, kötü niyetli kişilerce yerinden sökülüyor. Vatandaşlar denetimlerinin artırılmasını istiyor.

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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bisiklet yolunun işgal edilmemesi ve park yasağının önüne geçilmesi amacı ile belediye tarafından yol kenarlarına konulan demir bariyerler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüyor. Demirlerin söküldüğü alanların bazı taksiciler ya da araç sahipleri tarafından işgal edildiğini belirten vatandaşlar, "Belediyenin belli zaman aralıklarında buraları denetlemesi gerekiyor" dedi. Bisiklet yolunu da bu nedenle kullanamadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Görevliler gelmeden önce bariyerler düzgün bir şekilde duruyor, belediye görevlileri gidince bariyerleri tekrar söküp kaldırım kenarına koyuyorlar. Bu soruna bir çözüm bulunmalı" diye dert yandı.

Sökülen bariyerler rastgele sağa sola konulduktan sonra yeniden yerine takılıyor.

Metin BURMALI

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