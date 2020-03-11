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'de 'koronavirüs' soruşturması

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması

11.03.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,16:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'de ilk 'koronavirüs' vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan vatandaşları panik ve korkuya sevk etmek için paylaşım yapanlara soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip 'Koronavirus' (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

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