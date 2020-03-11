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'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi 11 Mart Çarşamba

11.03.2020, 10:19

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU tarihli su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak? İşte detaylar...

BALÇOVA EĞİTİM
11.03.2020 saat 09:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, TURAN
11.03.2020 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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