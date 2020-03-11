Kemeraltı Çarşısı’na özel lojistik planı

izmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'na özel lojistik plan hazırladı. Trafik dolaşım planı etap etap hayata geçirilecek; yük taşımacılığı ve yaya hareketliliği daha sağlıklı bir hale getirilecek. Farklı sektörlerden yaklaşık 15 bin işyerinin bulunduğu, dünyanın en büyük açık hava çarşısı unvanına sahip Kemeraltı her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yükleme ve boşaltma işleri ile mal ve hizmet akışı nedeniyle oluşan araç trafiği de çarşının lojistik yükünü artırıyor.