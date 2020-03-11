Milyonluk tablolar çöpe mi gitti yani!

zmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde yer alan ve Bedri Rahmi, Aliye Berger, Şeref Bigalı gibi ünlü ressamlara ait 33 değerli tablonun kaybolması ile ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık, ağız birliği etmişçesine “Tabloların değerli olduğunu bilmiyorduk” dedi. Milyonlarca lira değerindeki 33 tablonun çöpe atılmış olma ihtimali de var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi demirbaşları arasında yer alan ve Bedri Rahmi, Aliye Berger, Şeref Bigalı, Metin Eloğlu ve Cavit Atmaca gibi ünlü 28 ressama ait 33 değerli kayıp tablo davasında, 6 belediye çalışanı hakim önünde hesap verdi. Sanıklar, "Bazı görevliler bu tabloları belediyenin değişik yerlerine götürmüş olabilir ya da atılmış olma ihtimali bulunmaktadır" dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Stratejik Planlama Uzmanı Ali Rıza Avcan'ın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura döneminde kurum envanterine alınan 33 tablonun kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından, o yıllarda görev yapan 6 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

"HEPSİNİ İNCELEMEDİM"

İddianamede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tufan Eker, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Kapı, Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürleri Veysel Çıldır ile Yılmaz Sözen, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Şefi Kasım Şenyuva ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde görevli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Meltem Varol hakkında 6 aydan 2 yıla kadar cezası istemi ile dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz 6 sanık, görevlerini kötüye kullanmadıklarını iddia etti. Eski bürokratlardan sanık Tufan Eker, dava konusu tabloların belediyeye teslim edilip edilmediği konusunda bilgisi olmadığını, demirbaştan düşümü yapılan evraklara onay verdiğini ancak hepsini ayrıntılı inceleyip onay vermesinin mümkün olmadığını savunmadı.

Kayıp tablolar arasında Aliye Berger'in 'Mevleviler' ve Cavit Atmaca'nın İnciraltı adlı eseri de yer alıyor.

KAPISI OLMAYAN DEPO!

Sanık Veysel Çıldır ise, "Tabloları önce fuardaki depoya kaldırmıştık. Depolar sağlıksızdı, sürekli rutubet alırdı, kapısı dahi yoktu. Bu sebeple Mezarlıkbaşı'ndaki otoparkın altındaki yere taşındı, sonra tekrar fuardaki depoya getirildi. 2008 yılında da Alsancak'taki Kent Kütüphanesi'ne taşındı. Depoların tabloları muhafaza etmek için elverişli olmamasından dolayı bazı görevliler bu tabloları daha iyi muhafaza etmek için belediyenin değişik yerlerine götürmüş olabilirler ya da tabloların çürüme ve bozulma gibi sebeplerle atılmış olma ihtimali bulunmaktadır" dedi.



Avcan'ın müdahillik talebi reddedildi

Davada mağdur konumundaki Ali Rıza Avcan ise olaydan o dönem Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanlığı yapan Alev Bursalıoğlu'nun söylemesi ile haberdar olduğunu, davaya müdahil olmak istediğini ve tanık olarak Bursalıoğlu'nun dinlenilmesini istedi. MAHKEME heyeti, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesi ile Ali Rıza Avcan'ın müdahillik talebinin reddine, Alev Bursalıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.