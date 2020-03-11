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Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar

Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojileri Bölümü öğrencileri, teorik eğitim yanında okul bahçesine kurulan makinelerle sondaj yaparak uygulamalı eğitim alıyor. Bölüm Başkanı Zülfü Demirkıran, "Okulumuzda zemin sondajları yapılabilen bir alanımız var. Öğrencilerimiz burada bu tip sondajları dışarıda yaptıkları şekilde yapabiliyorlar. Su, jeotermal veya petrol sondajı nasıl yapılıyorsa, burada aynısını yapıyoruz" dedi. Türkiye'de bu alandaki 3 okuldan biri olan Torbalı'daki okulda eğitim alan öğrenciler, değeri 1 milyon lirayı bulan sondaj makineleri ile 50 metre derinliğe kadar okul bahçesindeki uygulama alanında eğitim alıyor.

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