Sinyal geldi katil yakalandı

Menemen'de 4 Şubat’ta evinde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Manar Alahmed ve 5 yaşındaki oğlu Camal’ın katilinin kapı komşusu Yasın Mıhavış olduğu belirlendi. Katilin olayla ilgili 3 kişinin tutuklanmasının rahatlığıyla kadından çaldığı cep telefonunu açınca, 32 gündür takipte olan polis ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in bıçaklanarak (35), 5 yaşındaki oğlu Camal'ın da boğularak öldürülmesi olayı ilgili üç kişinin tahliye edilmesinin ardından sonrası yakalanan gerçek katil Yasın Mıhavış'ın, kadının cenazesine bile katıldığı ortaya çıktı. Katilin yakalanmasını Alahmed'in telefonunu cinayetten 32 sonra açması sağladı. Korkunç cinayet, Irmak Mahallesi'nde 4 Şubat tarihinde yaşandı. 6 aylık hamile olan Manar Alahmed (35) ve oğlu Camal evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili kadının komşuları olan Ş.E, O.E. ve H.E. tutuklandı. Ancak 3 kişinin kan ve tırnak örneklerinin cesetlerde bulunanlarla örtüşmemesi üzerine baba ve 2 oğlu olan 3 kişi serbest bırakıldı.

POLİS PUSUDAYDI

Baba ile iki oğlunun serbest kalmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis, katil zanlısı ile ilgili çalışma yaparken, genç kadının evinden bir cep telefonunun çalındığını belirledi ve telefonun kapalı olması sebebiyle açılmasını bekledi. Polisin ısrarlı takibi geçtiğimiz cumartesi günü sonuç verdi. Manar Alahmed'in telefonu açıldı ve sinyal verdi. Sinyali takibe alan polis, zanlıyı cep telefonunu satmak istediği dükkanda kıskıvrak yakaladı.

KAPI KOMŞUSU ÇIKTI

Kendisi de Suriyeli ve Manar Alahmed'in komşusu olan Yasın Mıhavış, kendisini yakalayan polislere soğukkanlılıkla cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Alahmed'in kolundan bilezikleri çıkarıp kadını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen soğukkanlı katil, geride tanık bırakmamak için çocuğunu da boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürdüğü kadından aldığı cep telefonunu satmak için beklediğini ve acil paraya ihtiyacı olduğu için satmaya karar verdiğini söyleyen Yasın Mıhavış, cinayetle ilgili tutuklanan üç kişiden sonra polisin takibi bıraktığını ve unuttuğunu düşündüğü için telefonunu açıp satmaya kalktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Yasın Mıhavış'ın, talihsiz kadının evinden çaldığı altınları gömdüğü yeri de polise gösterdiği ve altınların adli emanete alındığı öğrenildi.

Alahmed'in ailesi olayı kısa sürede çözen polise teşekkür etti.



CENAZE TÖRENLERİNE KATILMIŞ

Katil Yasın Mıhavış'ın, katlettiği anne ile oğlunun cenaze törenlerine katıldığı, mezarlarının kazılmasında bile yardımcı olduğu, törende bile ailenin yanında en önde bulunup taziye sırasında destek verdiği ortaya çıktı.



FATİH ŞENDİL