Yolun halini gören buradan geçmiyor!

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde altyapı çalışması nedeni ile kazılan yol, çalışmalar bittikten sonra köstebek yuvası haline döndü. Son yağmurlardan sonra üzeri toprakla kapatılan çukurların hem sürücü hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten mahalle sakinleri, "Defalarca söylememize rağmen gelip şu yolu düzgünce asfaltlamadılar. Yolun halini gören bu sokaktan ne yürümek, ne de geçmek istemiyor" dedi.

Metin BURMALI