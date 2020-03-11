Yunus ekibi, Yunus Emre'nin hayalini gerçekleştirdi

İzmir'de yaşayan zihinsel engelli Yunus Emre Demir'in (16) Motosikletli Polis Timleri (Yunus Polisi) ile tanışma hayali, doğum gününde gerçek oldu. Kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan polis abla ve ağabeylerine teker teker sarılan Demir, motosiklete bindi.

Konak Özel Hamdi Dalan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi Yunus Emre Demir, en büyük hayalinin Motosikletli Polis Timleri (Yunus Polisi) ile tanışmak olduğunu söylemesinin ardından öğretmenleri harekete geçti. Doğum gününde Yunus Emre Demir'in hayalini gerçekleştirmek isteyen öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla ekiplerle iletişime geçti. Gelen mesaj karşısında duygulanan ekipler, Demir'i doğum gününde yalnız bırakmadı.



Başkomiser İsmail Özşener ve beraberindeki 6 ekip, motosikletleriyle birlikte Demir'in okuduğu okula geldi. Yunus polislerini karşısında görünce şaşıran Demir ise, polis ağabey ve ablalarına teker teker sarıldı. En büyük hayali polis olabilmek olan Demir, motosikletle tur atmayı da ihmal etmedi. Hatıra fotoğraflarının ardından topluluk, doğum günü pastası üflemek için içeriye geçti. Yunus ekipleri, Demir'e, üzerinde 'Motosikletli Polis Timleri' arması bulunan pasta ile tişört armağan etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yunus Emre Demir, "Geldikleri için çok duygulandım. Yunus polisleri çok iyiler, çocuklarla oyun oynuyorlar. Motosikletlerini de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.





'EN BÜYÜK HAYALİ POLİS OLMAK'

Polis memuru Sefa Özkan (34), doğum gününde Demir'in yanında olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bir sabah eşim, Yunus Emre'nin yunus polisleriyle çok tanışmak istediğini ve benim de iletişime geçmemi istedi. Ben de hemen üzerine düştüm ve Yunus Emre'nin öğretmeniyle irtibata geçip böyle bir sürpriz hazırladık. Eğer onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu tarz şeyleri elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz. Görevimizi yaparken çocuklarla durup top oynuyoruz, saklambaç oynuyoruz. Yol tarif eden vatandaşlarımıza da çok yardımcı oluyoruz. Bu tarz durumlar bizim için küçük şeyler ancak büyük mutluluklara yol açtığı için bizler de çok mutlu oluyoruz" dedi.



Yunus Emre'nin annesi Hamide Demir (52) de, doğum gününde oğlunu mutlu eden ekiplere teşekkür etti. Demir, "Yunus Emre yıllardır polislerle oturur. Onlarla konuşmayı çok sever ve onlara hayran. En büyük hayali polis olmaktır. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belki olamayacak ama biz yine de mutluluğu için mücadele veriyoruz. Yunus Emre'yi yalnız bırakmadıkları ve mutlu ettikleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ve buraya gelen tüm ekiplere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DHA