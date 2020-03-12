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20 bin 139 sahte ürüne el konuldu

20 bin 139 sahte ürüne el konuldu
Giriş Tarihi: 12.3.2020

İzmir'de, aralarında cinsel uyarıcı ilaç ve vücut dezenfektanların da olduğu 20 bin 139 sahte ürün ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte ürün sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin temin ettiği depoya baskın yapan polis, 15 bin 579 cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 vücut dezenfektanı olmak üzere toplam 20 bin 139 sahte ürün ele geçirdi.

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