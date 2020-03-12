Adalet yerini buldu

Menemen’de Suriyeli Manar Alahmed ve 5 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan tutuklandıktan sonra serbest bırakılan baba ve 2 oğlu, gerçek suçlu yakalandığı için mutlu olduklarını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Camal'ı (5) öldürdükleri şüphesiyle tutuklanan Hasan Elkatmış (57) ile oğulları Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) yapılan çalışmaların ardından suçsuzluklarının kanıtlanmasıyla serbest bırakıldı. Baba ve oğulları, adalet yerini bulduğu ve gerçek suçlu yakalandığı için mutlu olduklarını söyledi.

'KÖTÜ ETKİLENDİM'

Cezaevindeyken haklarında çıkan iddialara da cevap veren Şahin Elkatmış, "Yasak aşk iddialarını duyunca gülüp geçtim. Çünkü kadınla sadece selamlaşmışlığımız var. Eşine de zaman zaman iş ayarlıyorduk. Birbirimize gidip gelmişliğimiz yok. Haberler beni psikolojik olarak çok kötü etkiledi. Evli barklı ve çocuklu bir kadınla ne işim olabilir? Ben kadını dahi görmüyorum, neden kolundaki bilezikler için cinayet işleyeyim" dedi. Kendisine yönlendirilen suçlamaları hazmedemediğini söyleyen Elkatmış, "Ablam, yüzümdeki sivilceyi sıkarken tırnağı çizdi. Kulağımdaki eziği ise abim yaptı. 1 Şubat tarihinde tartıştık ve kulağıma iki yumruk attı. Maddi ve manevi olarak hukuk mücadelesi vereceğiz. Bu normal bir durum değil. Ortada hamile bir kadın ve oğlunun cinayeti var. Yapmadığım bir şeyi kabul etmem mümkün değil" dedi.

ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ

Cezaevinde ve sonrasında çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Ozan Elkatmış (32) ise, adaletin yerini bulmasından dolayı mutluluk yaşadıkları söyledi.





Taşınmak zorunda kaldılar

Baba Hasan Elkatmış ise meydana gelen olayın ardından 26 yıldır oturdukları evden taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Elkatmış, "Ben o mahalleyi köyüm bildim. Tüm komşularımla yakın dostluklarım vardı. Bu kadar olayın ardından o binaya yeniden giremedik ve tiksiniyoruz. Eşim hala korkuyor. Kolay ve basit bir durum yaşamadık. Bizim bu cinayetlerle ne ilgimiz olabilir? Eğer bir sorunumuz olsaydı eşini çağırır konuşup anlaşırdık. Maddi ve manevi olarak çöktük. Biz orta sınıf bir aileyiz ve başkaları için az görünen zarar, bizim için çok büyük kayıp" dedi.

Cinayeti işleyen gerçek katilin yakalanmasından önce serbest bırakılan Hasan Elkatmış (ortada), Ozan Elkatmış (sağda) ve Şahin Elkatmış (solda), yaşadıkların maddi ve manevi kaybın çok fazla olduğunu söyledi.