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Son dakika: 'de bir 'de silah sesleri

Son dakika: İzmir'de bir AVM'de silah sesleri

12.03.2020, 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020,12:37

Son dakika haberi... 'in Bornova ilçesinde elinde silahla 'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin operasyonuyla şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


AVM'de rastgele ateş açan zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepenk indirdiği bildirildi. Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı

Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Elinde tüfek bulunan kişi, bir müddet sonrada ekipler tarafından yakalandı.



Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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