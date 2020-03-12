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'de Türk kara sularına geri itilen 125 kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 125 sığınmacı kurtarıldı

12.03.2020, 10:40

'de Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 125 yapılan operasyonlar sonucu kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.

Dikili Madra Çayı, Menderes Özdere ve Çeşme Karaada açıklarındaki kurtarma operasyonlarında 73 Afganistan, 30 Kongo, 13 Orta Afrika, 5 Somali, 3 Suriye ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı karaya çıkarıldı.

AA

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