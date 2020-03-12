Kınık'ın kilimleri markalaşma yolunda

İzmir’in Kınık ilçesinde, 4 yıldır açılan kilim kurslarında dokunan kilimlerin "Kınık Kilimleri" adıyla markalaşması için ilk adımlar atıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, 4 yıldır açılan kilim kurslarında dokunan kilimlerin "Kınık Kilimleri" adıyla markalaşması için ilk adımlar atıldı. Kınık Belediyesi, İŞ-KUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede 4 yıldır kilim kursları açılıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, yerel seçimler öncesi Poyracık kilim kursunu ziyaret ederek kadınlara kilimlerin markalaşacağı sözünü vermişti.



Bu gelişmelerin ardından Kınık kilimlerinin markalaşması ve kooperatifleştirmesi adına çalışmalar başladı. AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)'nı ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Yavuz ile görüştü. Milletvekili Çankırı ve Başkan Doğruer, Kınık kilimlerinin markalaşması yolunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.



"KADINLARIMIZ DOKUDUKLARI KİLİMLER İLE KINIK'I BİR MARKA ŞEHİR YAPABİLİRLER"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim çalışmaları sırasında Poyracık kilim kursu atölyesini ziyaret ettiğini ve burada kadınlarla buluştuklarını hatırlatarak, "Kadınların dokudukları kilimler ile Kınık'ı marka şehir yapabileceğimizi ve önümüzdeki dönemde Kınık'ta yapacağımız projelerle kadınlarımızı kooperatifleştirebileceğimizi söylemiştim. Başkanımızın kadınlar için yaptıklarını Kınık özelinde de çok başarılı bulduğumu o zamanda belirtmiştim. 4 yıldır merkez ve kırsal mahallerde kurulan kilim atölyesi ile kadınlarımız, hem sosyal hem de ekonomik olarak evlerine katkı bulunmasına çok büyük katkı sağladı. Kadınlarımız dokudukları kilimler ile Kınık'ı bir marka şehir yapabilirler. Kınık'lı kadınlarımızda bu potansiyeli ve ışığı görüyorum. Bu yüzden belediye başkanımıza gereken her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Seçim zamanı vermiş olduğumuz sözü tutmak adına belediye başkanımız ile İZKA ve Ticaret İl Müdürlüğümüzde gerekli girişimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah Kınık'ta kadınlarımızın kooperatifleşme ile birlikte üretimlerini daha da çok artıracağına inancım tamdır" diye konuştu.



"ATÖLYELERDE ARTIK GENİŞ ÇAPLI ÜRETİM YAPABİLECEK SEVİYEYE GELDİK"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de, "Kurslarımız; Poyracık, Yayakent, Örtülü, Arpadere ve Kınık'ta olmak üzere 4 yıldır devam ediyor. Bu süreç içerisinde kursiyerlerimiz İŞ-KUR tarafından aynı zamanda yevmiyelerini de aldılar. Halk Eğitim Merkezi ve Kınık Belediyesi ortaklığında yaptığımız kurslarda tüm masraflarını belediyemiz karşıladı. İlk başlarda kurs olarak başlattığımız projede yavaş yavaş pazar bulmaya ve internetten satışlar yapılmaya başlandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilçemizi ziyaret eden vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı sağ olsunlar bizlere destek olacaklarını iletmişlerdi. Bunun üzerine gerekli altyapımızı oluşturduktan sonra harekete geçmeye karar verdik. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile pazar bulmak adına, ticaret il müdürlüğü ile de kooperatifleşmenin altyapısını sağlamak adına görüştük. Kadın El Emeği Değerlendirme Kooperatifi adı altında kooperatifimizi kuracağız. Tabi burada AK Parti Milletvekilimiz Ceyda Hanımın destekleri bizim için çok önemliydi. Ceyda vekilimiz aynı zamanda pazar bulma konusunda çok uğraşıyor" dedi.



Başkan Sadık Doğruer, şöyle devam etti:

"Kooperatif kurulduktan sonra kursiyerlerin hepsinin kooperatif üyesi olacak. Kursiyerlerimiz pazar oluştuktan sonra da hem meslek sahibi olacaklar hem de kendi gelirlerini elde edecekler. Kilimlerle alakalı kataloglarımızı oluşturduk. Önümüzdeki hafta İZKA ve ticaret il müdürlüğünü teknik ekibimizle ziyaret edeceğiz. Bunun sonucunda da altyapı çalışmalarımızı kooperatif için başlatacağız. Amatörce başladığımız atölyelerde artık geniş çaplı üretim yapabilecek seviyeye geldik. Sipariş alabilecek duruma geldik diyebiliriz. Kınık'ın markalaşması adına önemli görüşmeler yapıyoruz."

İHA