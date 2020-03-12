Konak’taki mangallar araçlara tuzak gibi

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İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, Gaziler Caddesi'ne yapılan demir mazgalların çevresindeki asfaltın parçalandığını ve araçların lastiklerine zarar verdiği iddia etti. Vatandaşlar, mazgalın etrafındaki asfaltın yenilenmesini istedi.

Basmane semti Gaziler Caddesi numara 32 karışındaki araç yoluna altyapı çalışmaları kapsamında demir mazgallar konuldu. Demir mazgalların yerleştirildiği asfaltın zamanla parçalandığını söyleyen vatandaşlar, mazgalların etrafında küçük çukurlar oluştuğunu ifade etti. Demir mazgalın etrafındaki çukurların araçların alt takımlarına ve lastiklerine zarar verdiğini vurgulayan vatandaşlar, "Mazgalın etrafına bir asfalt dökülerek dolgu yani yama yapılması gerekiyor. Yetkililer bu konuyla ilgilenirse seviniriz" dedi.

Metin BURMALI