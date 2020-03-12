  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Konak’taki mangallar araçlara tuzak gibi

’taki mangallar araçlara tuzak gibi

Konak’taki mangallar araçlara tuzak gibi
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, Gaziler Caddesi'ne yapılan demir mazgalların çevresindeki asfaltın parçalandığını ve araçların lastiklerine zarar verdiği iddia etti. Vatandaşlar, mazgalın etrafındaki asfaltın yenilenmesini istedi.
Basmane semti Gaziler Caddesi numara 32 karışındaki araç yoluna altyapı çalışmaları kapsamında demir mazgallar konuldu. Demir mazgalların yerleştirildiği asfaltın zamanla parçalandığını söyleyen vatandaşlar, mazgalların etrafında küçük çukurlar oluştuğunu ifade etti. Demir mazgalın etrafındaki çukurların araçların alt takımlarına ve lastiklerine zarar verdiğini vurgulayan vatandaşlar, "Mazgalın etrafına bir asfalt dökülerek dolgu yani yama yapılması gerekiyor. Yetkililer bu konuyla ilgilenirse seviniriz" dedi.

Metin BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konak’taki mangallar araçlara tuzak gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA