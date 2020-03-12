Menemen’de dubayla sokak işgaline isyan

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İzmir'in Menemen ilçesindeki bir binanın önüne plastik dubalar konularak işgal edildiğini belirten vatandaşlar, durumu belediyeye bildirmelerine rağmen sorunun çözülmemesinden dert yandı. Vatandaşlar, keyfi olarak sokağa dubalar dikilerek işgal edilmesinin suç olduğunu ifade etti.

Mermerli mahallesi 1413 sokaktaki bir binanın önü, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından plastik dubalar dikilerek işgal edildi. Araçların park etmemesi için keyfi olarak sokağa çevre sakinleri tarafından plastik dubalar takıldığını bildiren vatandaşlar, "Burada araçların park etmemesi için keyfi olarak bina sahiplerince plastik dubaların dikilmesi söz konusu. Burası apartmana değil, halka açık bir yer. Bununla ilgili Menemen Belediyesi'ne defalarca dilekçe ile şikayette bulunduk ancak herhangi bir önlem alınmadı. Kimsenin kafasına göre sokağı bu şekilde kapatma ya da işgal etme hakkı yok. Resmen bunu yapanlar ve bu soruna şikayetlerimize rağmen göz yumanlar suç işliyor" diye konuştu.

Metin BURMALI