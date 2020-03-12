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Son dakika: 'ten flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika: YÖK'ten flaş koronavirüs açıklaması

12.03.2020, 20:32

Son dakika... Yükseköğretim Kurulundan () yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve tatil olmayacak. 'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

YÖK, "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." dedi.

Öte yandan YÖK, "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek." açıklamasında bulundu.

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