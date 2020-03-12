Tekerlekli sandalye ile yolda kalmaya son

İzmir Buca’da engelliler, akülü tekerlekli sandalyelerinin arızalanması durumunda telefonla yardım isteyecekler. Engellilerin bulunduğu noktaya gidecek tamir ekipleri, arızayı yerinde gideremezse, araç atölyeye götürülecek.

İzmir Buca'da, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilere yönelik destek tamir hizmeti başlatıldı. Yolda kalan vatandaşlar 0538 848 36 87 nolu telefonu arayarak yardım talep edebilecek. Tekerlekli sandalye, arızalanan noktada onarılamazsa, tamir istasyonuna alınacak ve bakımı yapılacak. Buca Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle hazırlanan projeyle, tekerlekli sandalyeli engelliler için tamir istasyonu kuruldu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce, Buca Engelliler Derneği'nde kurulan tamir atölyesinin, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale ederek yolda kalma sorununu ortadan kaldıracağı bildirildi.

Arızalandığı yerde onarılamayan araçlar, tamir atölyesine taşınacak.

ÜCRETSİZ YARDIM

'Asla yolda kalmayacaksın' sloganıyla gerçekleştirilen çalışmada akülü tekerlekli sandalyelerin onarımından sorumlu yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirilerek atölyeye tüm tamir ekipmanları tedarik edildi. Akünün bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda arızası gibi nedenlerle yolda kalan engellilerin, 0 538 848 36 87 numaralı telefonu arayarak ücretsiz yardım talep edebileceği belirtildi. Talep üzerine yetkili bir personelin vatandaşların yolda kaldığı yere giderek müdahale edeceği, arızanın orada giderilememesi halindeyse belediye bünyesindeki engelli araçlarıyla arızalanan aracın tamirhaneye götürülerek onarılacağı aktarıldı.