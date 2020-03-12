Yeni asır 6 ay önce uyarmıştı ambulans giremedi Melek kurtulamadı

Tire’de önceki gün eski eşinin bıçaklı saldırısında ölen Melek Dağyel’in, pazar tezgahları kurulan dar sokaklara ambulans girememesi nedeniyle geç müdahale edildiği ortaya çıktı.

İzmir Tire'de yaklaşık 1 ay önce boşandığı öfkeli eşi Ercüment Akbaşoğlu tarafından önceki gün işyerinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak katledilen 61 yaşındaki Melek Dağyel'in ölümü dar sokaklara kurulan pazar tezgahlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Yeni Asır, 17 Ağustos'ta, "Bu sokaklara ambulans ve itfaiye nasıl girecek? diye sorarak yetkililerin dikkatini çekmişti.

200 METRE TAŞIDILAR

Talihsiz kadına müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri dar sokaklara çift yönlü kurulan pazar tezgahları nedeniyle olay yerine ambulansla ulaşamadı. Geçit vermeyen pazar tezgahlarının aralarından sedye ve ekipmanlarını 200 metre ellerinde taşıyan sağlık personeli geçen sürede çok fazla kan kaybeden yaşlı kadına ilk müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla bin bir zorlukla sedyeyi tekrar ambulansa ulaştıran sağlıkçılar ambulansın içinde kalp masajına devam etti. Hastaneye götürülen Dağyel daha fazla dayanamadı. 17 Ağustos'tan bu yana bir türlü alınmayan önlemler alınsaydı 1 çocuk annesi talihsiz kadın belki de hayata tutunacaktı.



Ambulans kurulan pazar yüzünden olayın gerçekleştiği sokağa giremedi.



'Pazar başka yere taşınmalı'

Sağlıkçıların, insan üstü çabasına tanık olan vatandaşlar, "Başkalarının da canı yanmadan Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı diye bilinen salı pazarında bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı. Belki de pazar başka yere taşınmalı" şeklinde konuştular.

Eski karısını öldüren Ercüment Akbaşoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerine geç kalan sağlıkçılar çok kan kaybeden kadına geç müdahale etmek zorunda kaldı.

Nadir UYSAL