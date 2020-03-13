İzmir genelinde, 105 ayrı operasyonda ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkol imha edildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar dikkat çekti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplam 105 operasyonda 13 bin 21 şişe muhtelif markalarda kaçak ve sahte içki, 14 bin 249 litre açık sahte içki ve 3 bin 962 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkolü kontrollü bir şekilde Bornova'da imha etti.

105 ayrı polis operasyonuyla ele geçirilmişti, ekipler tek tek imha etti

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar dikkat çekti