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Balıkçı teknesinde 125 yakalandı

Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

13.03.2020, 09:57

'in Urla ilçesinde, balıkçı teknesi ile adalarına geçmeye çalışan 125 ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce durdurulan teknedeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 göçmen yakalandı. Öte yandan, teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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