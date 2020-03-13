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'de : 1 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

13.03.2020, 08:59

'in Ödemiş ilçesinde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. 'ta meydana geldi. İddiaya göre (42) ile olan H.Y ve F.Y (17) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde Balçova 5 yerinden bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan Balçova (42) ile baba oğul olan H.Y ve F.Y (17) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde Balçova 5 yerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Balçova kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.Y ve F.Y yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

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