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Otobüs terminali dezenfekte edildi

Otobüs terminali dezenfekte edildi

13.03.2020, 12:39

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler, tüm 'de olduğu gibi 'de de artarak devam ediyor. 'nde, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, banklar, kül tablaları gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere, otogardaki kritik noktaları dezenfekte etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye'nin her noktasında, salgın tehdidine karşı alınan önlemler artarak devam ediyor.

Ülke genelinde okulların 16 Mart'ta tatil edileceğinin açıklanmasıyla yoğunluk yaşanan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de, bugün gelen ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, özel elbiselerle geldikleri terminaldeki kritik noktaları dezenfekte etti. Kül tablaları, banklar, büfe önleri gibi kritik noktalar ekipler tarafından dezenfekte edilerek, olası bir salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlandı. Terminaldeki vatandaşlar da, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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