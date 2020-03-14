209 bin liralık borçtan kurtulup alacaklı çıktılar!

Senetle alışveriş yaptıkları mağazanın uyguladığı yüksek faiz nedeniyle 4 bin 800 liralık borcu 209 bin liraya çıkan ailenin trajedisine, Yeni Asır’ın haberi son verdi. Hukuk mücadelesinden zaferle çıkan aile üste 6 bin 900 lira da para aldı.

İzmir'de taksitle satış yapan bir mağazadan 4 bin 800 liraya aldıkları çeyiz seti ile ilgili taksitleri aksatınca borçları 209 bin liraya çıkan ailenin yüzü, Yeni Asır'ın gündeme getirdiği 'Vurgun Kurbanları' adlı haberin ardından yeniden güldü. Yücel Sevinç "Bırakın borcu, şirket şikayet etmeyelim diye 6 bin 900 lira geri ödediler. Çok sevinçliyiz, çok şaşkınız" diye konuştu.

ÇOK AİLE BAŞVURDU

İzmir'de peşin parası veya kredi kartı olmayan kişiler için taksitle satış yapan mobilya ve giyim mağazalarına olan borçlarını ödeyemeyince şirket avukatlarının kendi belirledikleri yüksek faizler nedeniyle adeta borç batağına saplanan mağdurlardan Sevinç ailesi, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından hukuk zaferi kazandı. İsmail Sevinç, 2011 yılında 4 bin 800 liraya aldığı çeyiz borcunun taksitleri ödenmeyince 9 yıl içinde borç, şirket avukatlarının hesaplamaları ile 209 bin liraya ulaştı. Avukat Hayrullah Çuhadaroğlu vasıtasıyla Faiz Mağdurları Derneği'ne başvuran ailenin yaşadığı mağduriyet, Yeni Asır'da da manşet oldu. "Vurgun Mağdurları" başlıklı haberin ardından derneğe birçok mağdur aile daha başvurdu. İlk müjdeli haber ise Sevinç ailesinden geldi. Ailenin borcu bir anda 8 bin liraya düşmüştü.





"Keşke bugünleri annem de görseydi"

Avukat Çuhadaroğlu ve ekibinin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Yücel Sevinç'e önceki gün sürpriz bir telefon geldi. Yeşilyurt'ta alışveriş yaptıkları çeyiz mağazasının avukatlarının aradığını belirten Sevinç, "Aile olarak 6 bin 900 lirayı geri alacağımızı söylediklerinde kulaklarıma inanamadım. Keşke annem vefat etmeseydi de bu hukuk zaferimizi görseydi. Derneğe, avukatım Hayrullah Çuhadaroğlu'na ve Yeni Asır ailesine minnettarız" dedi.

FATİH ŞENDİL