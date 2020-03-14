CİMER'e 4 bin 415 korona başvurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son bir hafta içerisinde koronavirüs ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 415 BAŞVURU

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI İHBARLARI..."

Altun, "Bu bağlamda; Fiyat artışı ihbarları, Eğitim tedbirleri, Sağlık-temizlik, Sosyal yaşam, Ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.