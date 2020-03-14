  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > CİMER'e 4 bin 415 korona başvurusu

'e 4 bin 415 korona başvurusu

CİMER'e 4 bin 415 korona başvurusu

14.03.2020, 14:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Son bir hafta içerisinde koronavirüs ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 'e 4 bin 415 başvuru geldi." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 415 BAŞVURU

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI İHBARLARI..."

Altun, "Bu bağlamda; Fiyat artışı ihbarları, Eğitim tedbirleri, Sağlık-temizlik, Sosyal yaşam, Ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CİMER'e 4 bin 415 korona başvurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA