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Fıskiye değil arızalı boru!

Fıskiye değil arızalı boru!
Giriş Tarihi: 14.3.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İZSU'ya ait su borusu patlayınca, ortaya ilginç bir manzara ortaya çıktı. Borudan çıkan su 10 katlı apartmanın boyuna ulaşırken, vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olay, Bayraklı Osmangazi'de bulunan Osman Çınar Ortaokulu'nun önündeki sokakta gerçekleşti. Kırılan şebeke suyu borusundan fışkıran su 10 katlı bir apartmanın boyuna ulaştı. İhbar üzerine gelen İZSU ekipleri suyu kestikten sonra borunun tamirini gerçekleştirdi.

MERT ALPDÜNDAR

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