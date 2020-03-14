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'de taksiler dezenfekte edildi

İzmir'de taksiler dezenfekte edildi

14.03.2020, 13:50

'de taksiler korona virüs riskine karşı ilaçlanıyor. ve Başkanı , "Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına uyulması yönünde de üyelerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs tehdidine karşı harekete geçti. İzmir'deki taksiler virüs riskine karşı 25 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfekte ediliyor. Sağlıklı ve güvenli yolculuk ortamı sağlanan taksilere "Bu araca virüs ve bakteri dezenfektasyon işlemi uygulanmıştır" yazılı çıkartma yapıştırılıyor.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, yaptığı açıklamada korona virüs Türkiye'de görülmeden önce hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Anık, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığına zararsız özel kimyasallar kullanarak taksilerin dezenfekte edildiğini dile getirdi.



TÜM TEDBİRLER ALINDI
Celil Anık yaptığı açıklamada, "Aldığımız tedbirler bununla sınırlı değil. İnsandan insana bulaşma riski yüksek bu hastalıktan korunmayı sağlayan hijyen kurallarına uyulması için de üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca her gün çok sayıda kişiye hizmet sunduğumuz birimlerimizde de ilaçlama gerçekleştirdik. Bu tedbirler sayesinde hastalığın en az zararla atlatılmasını temenni ediyoruz" sözlerine yer verdi.

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