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’li kadınların kongre kavgası!

Giriş Tarihi: 15.3.2020

’ne sahte imza ve oy tartışması damga vurdu. Sandık başında kadınlar birbirlerinin üstüne yürüdü. Salona gelen güvenlik görevlileri olayları güçlükle yatıştırabildi

CHP İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'ne kimlik kavgası damga vurdu. Kadınlar birbirinin üzerine yürüdü, olayı güvenlik güçleri yatıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Kağıdı yanında bulunmayan bir üye, sadece parti kimliği ile oy kullanmak istedi. Divan Başkanı Genel Sekreter Ayfer Yılmaz Cömert, üyenin oy kullanabileceğini ifade edince sandık görevlileri, nüfus cüzdanı olmadığı için oy kullanımına ve divan başkanına karşı çıktı.

1 OY FARK GERGİNLİĞİ
Öte yandan oy kullanmaya gelen bir başka üye de isminin karşısında imza görünce divana itiraz dilekçesi vererek kendisinin oy kullanmadığını ileri sürdü. Ancak divan seçim kurulu isminin karşısında imza olduğu için itirazı kabul etmedi. Divan Başkanı Cömert saat 17.00'de oy kullanımının biteceğini duyurmuştu. Ancak 10 dakika daha müsaade isteyince ortam tekrar gerildi. Kadınlar birbirinin üstüne yürüdü. Güvenlik görevlileri ortalığı yatıştırınca kongrede sandıklar sayılabildi. Nurdan Şenkal Uçar 150, Buket Fatoş Erol ise 149 oy aldı. Bu sefer de 1 oy fark gerginliği yaşandı. Yükselen tansiyona yine güvenlik güçleri müdahale etti.

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