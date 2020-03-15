  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Elektrik direği tehlike saçıyor

Elektrik direği tehlike saçıyor

Elektrik direği tehlike saçıyor
Giriş Tarihi: 15.3.2020

İzmir Karabağlar'da vatandaşlar, yol kenarındaki beton elektrik direğinin büyük bir tehlikeye davetiye çıkardığını söyledi. Elektrik direğinin beton yapısının çürüdüğünü ve içindeki demirlerin gözüktüğünü belirten vatandaşlar, "Beton direk devrildiğinde büyük bir tehlike yaşanabilir. Yetkililer gerekli tedbiri almalı" dedi. Üçkuyular Mahallesi 65/2 Sokak'taki semt sakinleri, "Yetkililere konuyu ilettik. Sorunu çözeceklerini söylediler ama haftalar geçti, sonuç alamadık. Direk birinin üzerine devrilirse iş işten geçmiş olacak" dedi.

WHATSAPP İHBAR HATTI 0506 225 03 44

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elektrik direği tehlike saçıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA