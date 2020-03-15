Elektrik direği tehlike saçıyor

İzmir Karabağlar'da vatandaşlar, yol kenarındaki beton elektrik direğinin büyük bir tehlikeye davetiye çıkardığını söyledi. Elektrik direğinin beton yapısının çürüdüğünü ve içindeki demirlerin gözüktüğünü belirten vatandaşlar, "Beton direk devrildiğinde büyük bir tehlike yaşanabilir. Yetkililer gerekli tedbiri almalı" dedi. Üçkuyular Mahallesi 65/2 Sokak'taki semt sakinleri, "Yetkililere konuyu ilettik. Sorunu çözeceklerini söylediler ama haftalar geçti, sonuç alamadık. Direk birinin üzerine devrilirse iş işten geçmiş olacak" dedi.

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