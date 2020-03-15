İzmir'de elektrik kesintisi 15 Mart Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik? İzmirli vatandaşlar elektrik kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçelerde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA 15.03.2020 09:00 12:00 LOZAN CADDESİ, 382, ERDOGAN OYTUN SOKAKLARI VE CİVARLARI

15.03.2020 13:00 15:00 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, 1236, 1258, 1259, 1260, 1277, 1278/2 SOKAKLARI VE CİVARLARI

15.03.2020 13:00 15:00 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1278/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

15.03.2020 15:00 17:00 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 SOKAKLARI VE CİVARLARI