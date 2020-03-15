  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de kolonya kuyruğu

'de kolonya kuyruğu

İzmir'de kolonya kuyruğu

15.03.2020, 10:51

Korona virüs sebebiyle kolonya satışlarının arttığı bugünlerde 'de de vatandaşlar kaliteli ve uygun fiyatlı kolonya almak için kuyruk oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından en fazla rağbet gören ürünlerden birisi de kolonya oldu. Kolonyaya olan bu ilgi zamları da beraberinde getirdi. Kimi yerlerde kolonyanın fiyatı 4-5 katına çıkarken, bazı yerlerde ise normal fiyatından satışa sunuluyor. İzmir'de kolonya almak isteyen vatandaşların adresi ise Konak'ta bulunan mağaza oldu. Sabah saatlerinden itibaren mağazaya gelen vatandaşlar raflardaki ürünleri bitirirken, gelen takviye ürünler de kısa sürede satılıyor. Mağazanın önünde ise belli saatlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle kuyruk oluşuyor.


Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları, farklı ilçelerden gelerek kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı kolonya satın almak için kuyruğa girmeyi göze aldıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise kolonyanın yanı sıra temizliğe zaten önem gösterdiklerini ancak virüs sebebiyle daha titiz davrandıklarını ifade ettiler. Bir vatandaş da kolonya kuyruğunda zaman zaman sıra kapma sıkıntısından yakındı.



İzmir'de kolonya satışının öne çıktığı bir diğer yer ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu. Çarşı içinde bir dükkanda satış yapan Muzaffer Gönen (21), korona virüsü sebebiyle kolonya satışlarının arttığını söyledi. Gönen, "Bizim milletimiz aslında paniği seven bir millet. En ufak bir durum olunca nasıl korunabilirim, nasıl tedbir alabilirim diye herkes kolonya almaya başladı. Haliyle kolonyanın fiyatları da biraz yükselmeye başladı. Dükkana gelen müşterilere kolonya ikram ediyoruz. Allah'a şükür henüz İzmir'de korona virüse rastlanmadı. Kimi satıcılar ucuza aldığı için uygun fiyattan satıyor, kimileri de alkole gelen zam sebebiyle kolonyayı da pahalı satıyor" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kolonya kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA