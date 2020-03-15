Mecliste plan değişikliğine tepki

Konak Halkapınar'da Başkent Üniversitesi bünyesindeki vakfa ait arazinin plan değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin tepkisini çekti. Arazide inşaat alanının yükseltildiğini söyleyen AK Partililer, oyçokluğuyla alınan karar için 'rant ve şaibe var' çıkışında bulundu. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı.

Martayı meclis toplantısı Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Başkent Üniversitesi'ne ait arazinin plan tadilatı Konak Belediyesi'nden Büyükşehir Meclisi'ne geldi. AK Parti grubu, 22 bin metrekarelik inşaat izninin 56 bine yükseltildiğini ve bunda rant kokusu aldıklarını söyleyince sinirler gerildi. CHP'liler ise suçlamaları reddetti. AK Parti'li Hakan Yıldız, "Bu plan tadilatı rant, şaibe ve kamu zararıdır" derken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu özel bir şahsın değil, vakfın yeri. Plan neyse uygularız. Mahkeme kararı var, onu uyguluyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR