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yolu gasp etti

Özel otopark yolu gasp etti
Giriş Tarihi: 15.3.2020

İzmir Karşıyaka'da özel bir otopark işletmesinin, kaldırımın otopark dışındaki bölümünü de zapt etmesi tepkilere yol açtı. Yol üzerindeki kaldırım kenarlarına koyduğu kulelerle haksız kazanç elde eden özel otopark yetkililerine sürücüler isyan etti. Buraya park eden araç sürücülerinden zorla otopark ücreti aldıklarını ve vermeyenleri tehdit ettiklerini dile getiren vatandaşlar, "Devletin yolu işgal ediliyor. Buna yetkililer dur demeli" dedi. Mavişehir 2040/4 Sokak'taki özel bir otoparkın çevresindeki yol kenarlarını koyduğu tabelalarla işgal etmesine son verilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "AVM'ye geldiğimizde boş yer bulamıyoruz. Bu özel otoparkın yol kenarlarını işgal etmesine bir çözüm bulunmalı" dedi.

WHATSAPP İHBAR HATTI 0506 225 03 44

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