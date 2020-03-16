16 yasındaki genç silahla market soydu

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit edeip 3 bin lira para alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede suç aleti silahı ve çaldığı parayla yakalandı. Olay, önceki gece Yeşilova Mahallesi 4032 sokaktaki bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi gelen G.K, bir süre rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen G.K, yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı.