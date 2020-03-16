Çukurlar mağdur etti

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İzmir'in Bornova ilçesinde İZSU ekipleri iddiaya göre alt yapı çalışması yaptıktan sonra kazdıkları çukuru toprakla doldurdu. Asfaltlanmayan yolun yarım yamalak toprakla kapatıldığını belirten vatandaşlar, "İZSU alt yapı çalışması için çukur kazıp bıraktı ama sonra yolu asfaltlamadı. Yarım yamalak kapatılan çukurlar bizleri mağdur ediyor" dedi.

AYLARDIR ASFALTLANMADI

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekiplerinin Bornova Çamkule Mahallesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nde alt yapı çalışması yaptığını belirten vatandaşlar, çalışmalar bittikten sonra bina önlerine kazılan çukurların toprakla doldurulduğunu ve öylece bırakıldığını ifade etti. Aylar geçmesine rağmen yolun asfaltlanmadığını ve toprak doldurulan çukurların günden güne derinleştiğini vurgulayan vatandaşlar, yolun düzeltilmesini ifade etti.

Metin BURMALI