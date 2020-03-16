İzmir taksilerine virüs kalkanı

Korona virüs tehdidine karşı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da harekete geçti. İzmir'deki taksiler 25 gün boyunca özel ilaçlarla dezenfekte edilecek. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan oda başkanı Celil Anık, "Tüm tedbirler alındı. Hastalığın en az zararla atlatılmasını temenni ediyoruz" dedi.