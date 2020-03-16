İzmir’de kadına şiddete kırmızı kod alarmı

İzmir’de kadına şiddet olayları, tıpkı terör eylemi gibi ‘KIRMIZI KOD’ ile tanımlanıyor ve ihbarlara 1 dakika içinde müdahale edilmeye çalışılıyor. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Bu sayede kadın cinayetleri azalıyor” dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kadına şiddet ihbarlarını terör olayı gibi ele alıyoruz. Trafik, narkotik, asayiş kim olursa olsun, hatta terör ekibimiz bile olay yerine gidiyor. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. İzmir'de kadın cinayetlerinde çok ciddi düşüşler var" dedi. İzmir'de kadına şiddet olaylarıyla ilgili ihbarlar terör olayı gibi 'kırmızı kod' ile tanımlanırken, ihbarlara 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmeye çalışılıyor. Aşkın'ın göreve gelmesiyle birlikte gelen ihbarların öneminin belirlendiği bir yazılım geliştirildi. Yazılım sayesinde gelen ihbarlar önemine göre ekiplere değişik renklerde iletiliyor. Kadına şiddet ve aile içi şiddet olaylarına da terör olayıyla aynı hassasiyetle yaklaşılarak, ekiplere 'kırmızı kod'la iletiliyor.



2.5 AYDA 2 CİNAYET İŞLENDİ

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile ihbarın yeri kısa sürede tespit edilip, olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. Olaya 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmesi sağlanırken, alınan tedbir ve 'kırmızı kod' hassasiyetiyle birlikte 2.5 aylık sürede sadece 2 kadın cinayeti gerçekleşti. Bu olayların failleri ise hemen yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın yaptığı açıklamada, kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yürütülen çalışmalarla son dönemde bu alanda olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.







İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kadına şiddete, terör olayıymış gibi anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.

'İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ BIR KADINI KURTARDI'

Kadına yönelik şiddeti birinci öncelik olarak aldıklarını kaydeden Aşkın, "Bize gelen şiddet ihbarları 'kırmızı kod' olarak görülüyor. Bunu terör olayı gibi ele alıyoruz ve en yakın ekibimiz, trafik, narkotik, asayiş kim olursa olsun olay yerine gidiyor. Geçenlerde bir ilçe emniyet müdürümüz bizzat kendisi bir kadının hayatının kurtarılmasına vesile oldu" dedi.