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’den kaçtılar, ’de yakalandılar

İzmir’den kaçtılar, Didim’de yakalandılar

16.03.2020, 17:39

’de silahla yaralama ve gasp olayına karışan 3 şüpheli, 'ın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Komutanlığı personeline teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'de silahla yaralama ve gasp olayına karışarak kayıplara karışan S.K., A.G., ve F.G adlı şüpheliler Didim'de emniyet güçlerinin yaptıkları çalışma sonucuna yakalandı. Şüphelilerden A.G'nin üst aramasında ise İzmir'deki olayda müşteki konumda olan A.K'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ise Voltran marka 6.35 kurusıkıdan bozma tabanca, Ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca ile Marka ve modeli belli olmayan içerisinde üç adet 9*19 dolu fişek olan metalik renkli ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İzmir Jandarma

Komutanlığı personeline teslim edildi.

İHA

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