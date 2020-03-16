İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İzmir'de saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı.





Alsancak'ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, "1 yıldır İzmir'de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı, esnafın 00.00 da kepenk kapatmasını istedi. Umarım kısa sürede sona erer" diye konuştu.





Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir'de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi, "İlk defa Alsancak'ı böyle görüyorum, gerçekten inanamadım, inşallah geçer" dedi.