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onarılsın

Sarı şeritler onarılsın
Giriş Tarihi: 16.3.2020

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İzmir'de vatandaşlar, görme engeliler için kaldırımlara yapıştırılan plastik sarı şeritlerin sökülmesine tepki gösterdi. Binlerce lira harcanarak yapılan sarı şeritlerin kısa zamanda deforme olmasından dert yanan vatandaşlar, "Görme engellilerin rahat yürümesi için yapılan sarı şeritler, planlama ve yapım aşamasındaki özensizlikler ve denetimdeki eksiklikleri yüzünden, amacının aksine, mağduriyetlere sebebiyet veriyor" dedi. Özellikle Bornova'daki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kavşağı ve çevresindeki diğer kaldırımlarda bulunan plastik sarı şeritler bulundukları yerden sökülmeye başlaması görme engelli vatandaşları mağdur ediyor.

Metin BURMALI

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