Sokağa kaldırım engeli

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İzmir'in Menemen ilçesindeki bir sokağın girişi kaldırım yapılarak kapatıldı. Sokağın girişinin kaldırımla kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Arabayla kaldırımın üzerinden mi atlayalım?" diye tepki gösterdi. Egekent 2 semtindeki İstiklal Mahallesi'nde başlatılan kaldırım yapım çalışmaları kapsamında bir sokağın girişine yapılan kaldırım görenleri şaşırttı.

ACİL ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Kaldırımın sokak girişini kapattığını fark eden vatandaşlar, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Araçların giriş çıkış yaptığı sokak girişinin bu şekilde kapatılmasına bir anlam veremediklerini aktaran vatandaşlar, "Belediyenin imar planlarında burası yol olarak geçmiyor galiba. Yoksa neden bir belediye gelip sokağın girişini bu şekilde kaldırım yapıp kapar ki? Bunu yapanlar acaba ne düşündü? Arabayla kaldırımın üzerinden mi atlayalım? Yetkililer bu sorunu çözerse çok seviniriz" dedi.

Metin BURMALI