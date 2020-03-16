Turizm sezonu kolay geçmeyecek

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Şubat ayı yönetim raporu, yılın ilk iki ayında Fransa ve Belçika dışındaki pazarlarda yaşanan kayıplara karşın İzmir turizminde gelişme eğiliminin sürdüğünü gösterdi. İzmir turizminde yılın ilk ayında görülen çift haneli büyüme eğiliminin üzerine yeni tip insan koronavirüsü salgınının gölgesi düştüğünü belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Bu yıl turizm sezonunun kolay geçmeyeceği anlaşılıyor. Sektör destek bekliyor" dedi.

ŞUBAT'TA TURİST ARTTI

Etik'in özel yönetim raporlarının 70. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Şubat ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir'e 2020 yılının ikinci ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 36 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 37, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 36 artış gösterdi. İzmir turizmi 2020 yılının Şubat ayında 32 bin 771'i yabancı, 44 bin 730'u vatandaş olmak üzere toplam 77 bin 501 ziyaretçi ağırladı. Şubat ayında İzmir'e yabancı ziyaretçilerin 27 bin 995'i hava yoluyla, 4 bin 776'sı deniz yoluyla geldi. 2020 yılının Şubat ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yıla göre yüzde 44 artarken deniz yolu girişlerinde geçen yıla göre yüzde 8 artış oldu. Şubat ayında İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Fransa, Azerbaycan, Ukrayna, Avusturya, Yunanistan, Filipinler olarak sıralandı. İzmir'e 2020 yılının Ocak - Şubat döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. İzmir'e yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 38 artarken vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 34 artış gösterdi. İzmir turizmi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 60 bin 672'si yabancı, 94 bin 140'ı vatandaş olmak üzere toplam 154 bin 812 ziyaretçi ağırladı.